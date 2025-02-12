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Автомобили премиум-бренда «обуют» в локализованные шины

Люксовые автомобили бренда Aurus оснастят шинами отечественных производителей

Автомобили отечественного люксового бренда Aurus переведут на шины российского производства. Об этом пишут СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

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Источники утверждают, что некоторые из эксплуатирующихся автомобилей уже оснастили локализованными шинами. Работу над проектированием покрышек для Aurus ведут специалисты российского завода Gislaved. Судя по официальному конфигуратору бренда, ранее седан Senat и внедорожник Komendant комплектовались 20-дюймовыми шинами Michelin Pilot Sport A/S 3 или Pirelli Scorpion Verde.

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В состав шинного кластера «Кордиант» под названием Gislaved входят два предприятия. Один из них – завод в Калужской области, созданный фирмой Continental, а также производство в Ульяновске – раньше им владел Bridgestone. На производственных мощностях наладили выпуск шины под брендами Gislaved и Cordiant.

На текущий момент нет достоверной информации о том, появятся ли шины, предназначенные для Aurus, в свободной продаже.

Источник: quto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 17
12.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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