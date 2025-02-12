Автомобили премиум-бренда «обуют» в локализованные шины

Люксовые автомобили бренда Aurus оснастят шинами отечественных производителей

Автомобили отечественного люксового бренда Aurus переведут на шины российского производства. Об этом пишут СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Источники утверждают, что некоторые из эксплуатирующихся автомобилей уже оснастили локализованными шинами. Работу над проектированием покрышек для Aurus ведут специалисты российского завода Gislaved. Судя по официальному конфигуратору бренда, ранее седан Senat и внедорожник Komendant комплектовались 20-дюймовыми шинами Michelin Pilot Sport A/S 3 или Pirelli Scorpion Verde.

В состав шинного кластера «Кордиант» под названием Gislaved входят два предприятия. Один из них – завод в Калужской области, созданный фирмой Continental, а также производство в Ульяновске – раньше им владел Bridgestone. На производственных мощностях наладили выпуск шины под брендами Gislaved и Cordiant.

На текущий момент нет достоверной информации о том, появятся ли шины, предназначенные для Aurus, в свободной продаже.

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Источник: quto.ru