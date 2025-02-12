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Стоимость техосмотра вырастет в России

Эксперт Комаров: техосмотр в России подорожает на 10%

В 2025 году стоимость техосмотра вырастет в пределах 10%, предположил создатель и руководитель проекта ID20 (программа управления автопарком) Михаил Комаров. Он пояснил, что тарифы на техосмотр индексируются с учетом инфляции, которая в истекшем году в России составила около 9,52%.

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С 1 января 2025 года в большинстве регионов техосмотр подорожал более чем на 7%, что подтверждает предположение о дальнейшем возможном росте, рассказал Комаров.

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Цены на техосмотр регулируются региональными властями, и в разных субъектах страны могут принять решение об увеличении тарифов в течение года.

Также возможны изменения в законодательстве. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить методику расчета тарифов на техосмотр. В случае принятия этих предложений минимальная стоимость техосмотра может возрасти в 1,5 раза с 1 января 2026 года, сообщил Комаров.

Ранее «За рулем» написал о перспективах автомобиля Lada Iskra на российском рынке.

Источник: Известия

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 34
12.02.2025 
Фото:Depositphotos
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