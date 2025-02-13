Водителям Петербурга назвали 5 участков, где скоро появятся зоны платных парковок

Смольный: в двух районах Петербурга появится 29 зон с платными парковками

Комитет по транспорту Петербурга внесет в зону платных парковок участки в Центральном и Адмиралтейском районах города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В этом году зона платной парковки будет расширена на 29 участков улично-дорожной сети, которые ранее в нее не вошли. В составе перечня набережные и небольшие улицы Центрального и Адмиралтейского районов города», – уточнили в Комтрансе.

Некоторые участки не попали в зону платной парковки по техническим причинам – из-за ремонтных работ на трассах. Для автовладельцев станет наиболее болезненным решение властей включить в зону платных парковок набережные, на которых можно было оставлять машины без оплаты.

Речь идет о нескольких участках на Адмиралтейской и Дворцовой набережных, также синяя разметка появится на Смольной и Синопской набережных и набережной Обводного канала – от проспекта Обуховской Обороны до улицы Степана Разина.

На текущий момент зоны платной парковки действуют только в четырех центральных районах, в планах – расширение на соседние районы, включая Выборгский, Кировский, Фрунзенский, Московский и южную часть Адмиралтейского. Также планируется вводить точечную платную парковку у станций метро, особенно у загруженных остановок общественного транспорта.

Пять мест, где появится платная парковка: площадь Восстания; участок Кирочной улицы от Новгородской улицы до улицы Красного Текстильщика; набережная Кутузова от Литейного проспекта до набережной реки Фонтанки; Воскресенская набережная от Водопроводного переулка до Литейного проспекта; переулок Радищева от Кирочной улицы до улицы Рылеева.

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Источник: spb.kp.ru