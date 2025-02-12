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Без руля: автоконцерн тестирует модель с новейшей разработкой вождения

Renault выпустит в 2025 году модель с инновационной системой управления без руля

Французский автопроизводитель Renault готовит революцию в автопроме с заменой классического рулевого колеса в пользу инновационных «йоков» – новых управляемых элементов. Источники утверждают, что несколько прототипов с этим механизмом уже тестируют.

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Ожидается, что «йоки» кардинальным образом изменит систему управления автомобилем, и его установят в новых электрокарах и гибридах. Таким шагом автоконцерн стремится улучшить комфорт и безопасности водителей, а также интегрироваться в технологию автономного вождения.

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Ожидается, что в итоге общий вес автомобилей снизится, а у инженеров будет возможность усовершенствовать салон в части увеличения пространства для пассажиров.

Но в экспертном сообществе с долей скепсиса относятся к такой новации, называя привычный руль более удобным и безопасным для водителей. В Renault заверили, что с большой предосторожностью отнесутся к внедрению системы в серию. По планам, первый автомобиль без руля может появиться уже в 2025 году.

Источник: 32cars.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 35
12.02.2025 
Фото:Unsplash
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