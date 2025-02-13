Насколько сегодня важна репутация бренда на авторынке — мнение эксперта

Бачурина: Покупатели все еще сомневаются в качестве и надежности китайских авто

В последнее время в СМИ активно обсуждают, что сегодня репутация бренда на авторынке для многих россиян утратила решающую роль.

Исследования (в частности, САППА РОМИР) показывают, что покупатели ориентируются, прежде всего, на технические характеристики и стоимость автомобиля.

Китайские бренды, представленные на рынке, особенно в сегменте кроссоверов, предлагают привлекательные условия – доступные цены, гарантию и надежное сервисное обслуживание, что делает их более конкурентоспособными по сравнению с европейскими и японскими марками, поставки которых затруднены из-за санкций.

Чаще всего продукцию немецких и японских брендов предлагают через схему параллельного импорта, что сопряжено с высокими рисками и дополнительными затратами для потребителя.

Тем не менее, сила и репутация бренда на авторынке все еще важны, считает наш эксперт.

Комментарий эксперта

Екатерина Бачурина, гендиректор коммуникационного агентства Kottler, специалист в области автомобильного PR и маркетинговых коммуникаций:

– Возвращение европейских и японских брендов, даже в случае снятия санкций, вряд ли будет массовым. На восстановление логистических цепочек и локализацию производства потребуется время, что сделает их предложения менее доступными по цене и менее оперативными в плане поставок.

С другой стороны, нельзя отрицать, что репутация бренда по-прежнему играет значительную роль, особенно в долгосрочной перспективе.

Несмотря на прогресс китайских производителей, многие российские потребители все еще сомневаются в качестве и надежности их автомобилей.

Кроме того, если европейские и японские бренды вернутся на рынок, они могут восстановить часть своей аудитории, особенно среди тех, кто ценит премиальное качество, инновации и историческую приверженность марке.

Однако это будет зависеть от их способности адаптироваться к новым условиям, включая ценовую политику и скорость восстановления логистики.

В ближайшие годы мы, вероятно, увидим дальнейшее перераспределение долей рынка.