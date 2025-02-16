Подушка безопасности для… пятки. Удивитесь, но есть и такая

ZF Lifetec: подушка безопасности пятки может защитить от серьезных травм стопы

Удобное положение сиденья в автомобиле не всегда является самым безопасным в случае аварии. Новая подушка безопасности от компании ZF Lifetec должна это изменить.

В случае столкновения подушка безопасности надувается под ковриком автомобиля, обеспечивая необходимую устойчивость пятки, стабилизирует ее положение и гарантирует, что коленный эйрбег, который также должен быть установлен, сможет оказать оптимальное защитное действие.

Целью пяточной подушки является предотвращение травм опорно-двигательного аппарата, которые обычно не приводят к летальному исходу, но имеют долгосрочные болезненные последствия для здоровья.

Подушка безопасности для пятки особенно важна в свете грядущего распространения беспилотных автомобилей, в которых водителю не надо будет постоянно следить за дорогой, и он сможет временно занимать расслабленное положение, отодвинув кресло далеко назад.

Подушка безопасности для пятки смягчит удар на пятку даже в таком расслабленном положении и снизит риск получения травм из-за подворачивания стоп при ударе, например, о педаль тормоза.

Выход на рынок «Активной подушки безопасности пятки» планируется с 2028 года.

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Источник, фото: ZF Lifetec