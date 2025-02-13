Модели этой марки можно купить с выгодой до 710 тысяч, но есть нюанс
Цены на модели бренда BAIC калининградской сборки снизились почти на все комплектации до 710 тысяч рублей. Причем стоимость некоторых версий снизилась почти на 29%. К таким выводам пришли специалисты в ходе мониторинга прайс-листов китайского бренда.
В частности, цены на седан BAIC U5 Plus снизились в пределах от 150 до 280 тыс. рублей в зависимости от комплектации, а стоимость битопливного варианта CNG с МКП упала сразу на 605 тыс. рублей. Цена на аналогичный метановый седан с вариатором осталась неизменной.
Цены бюджетного кроссовера BAIC X35 снизились на 111-132 тыс. рублей в зависимости от версии. В частности, стоимость кроссовера BAIC X55 упала на 236-346 тыс. рублей, а цена BAIC X7 в комплектации Comfort снизилась на 710 тыс. рублей. Цены на внедорожник BAIC BJ40 снизились на комплектации Exclusive и Flagship: от 205 до 225 тыс. рублей соответственно.
Прайс на кроссовер BAIC X75 тоже изменился: в начальной комплектации стоимость Comfort выросла на пять тысяч рублей, в двух следующих – снизилась на те же пять тысяч рублей, а топовая Exclusive стала доступнее на 316 тыс. рублей.
При этом есть немаловажный нюанс: дело в том, что вместе с изменением цен у BAIC, кроме битопливного седана U5 Plus CNG в комплектации Luxury, исчезла прямая выгода. В итоге почти все модели стали дороже, речь идет о седане U5 Plus, биотопливном седане U5 Plus CNG, кроссоверах X35, X55, X75 и внедорожнике BJ40.
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Источник: avtonovostidnya.ru