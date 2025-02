Модели этой марки можно купить с выгодой до 710 тысяч, но есть нюанс

BAIC снизил цены в России почти на все модели – от 5000 до 710 000 рублей

Цены на модели бренда BAIC калининградской сборки снизились почти на все комплектации до 710 тысяч рублей. Причем стоимость некоторых версий снизилась почти на 29%. К таким выводам пришли специалисты в ходе мониторинга прайс-листов китайского бренда.

В частности, цены на седан BAIC U5 Plus снизились в пределах от 150 до 280 тыс. рублей в зависимости от комплектации, а стоимость битопливного варианта CNG с МКП упала сразу на 605 тыс. рублей. Цена на аналогичный метановый седан с вариатором осталась неизменной.

Цены бюджетного кроссовера BAIC X35 снизились на 111-132 тыс. рублей в зависимости от версии. В частности, стоимость кроссовера BAIC X55 упала на 236-346 тыс. рублей, а цена BAIC X7 в комплектации Comfort снизилась на 710 тыс. рублей. Цены на внедорожник BAIC BJ40 снизились на комплектации Exclusive и Flagship: от 205 до 225 тыс. рублей соответственно.

Прайс на кроссовер BAIC X75 тоже изменился: в начальной комплектации стоимость Comfort выросла на пять тысяч рублей, в двух следующих – снизилась на те же пять тысяч рублей, а топовая Exclusive стала доступнее на 316 тыс. рублей.

При этом есть немаловажный нюанс: дело в том, что вместе с изменением цен у BAIC, кроме битопливного седана U5 Plus CNG в комплектации Luxury, исчезла прямая выгода. В итоге почти все модели стали дороже, речь идет о седане U5 Plus, биотопливном седане U5 Plus CNG, кроссоверах X35, X55, X75 и внедорожнике BJ40.

