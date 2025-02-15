Этому Крузаку теперь вообще ничего не страшно: крутая доработка российских инженеров
Российская компания Rida представила пуленепробиваемый Toyota Land Cruiser 300, переводящий понятие защищенности на совершенно новый уровень. За 33 миллиона рублей вы получаете не просто автомобиль, а передвижную крепость, способную выдержать серьезные испытания.
В основе этого бронированного монстра лежит легендарный Toyota Land Cruiser 300 с бензиновым двигателем объемом 3,5 литра и мощностью 415 л.с.
Ключевое преимущество – класс защиты B6/B7 по европейскому стандарту CEN 1063. Это означает, что Land Cruiser 300 от Rida способен противостоять обстрелу из автомата Калашникова и снайперских винтовок, включая пули калибров 5,45 и 7,62 мм со стальными термоупрочненными и нетермоупрочненными сердечниками.
Также Rida уделила внимание эргономике и практичности. Внедорожник оснащен четырьмя стеклоподъемниками с эвакуационными выходами, обеспечивающими быструю эвакуацию в случае необходимости. Дополнительный выход через заднюю перегородку увеличивает маневренность эвакуации.
Встроенная система пожаротушения гарантирует быструю реакцию на возникновение пожара, а защита подкапотного пространства предотвращает распространение пламени. Уникальное решение – громкоговоритель, позволяющий вести переговоры с внешним миром не открывая окон.
Увеличенная масса автомобиля потребовала доработки тормозной системы и подвески. Rida установила новую тормозную систему, рассчитанную на увеличенную массу, новые пружины, двойные амортизаторы, а также дополнительную защиту днища и вставки в колеса из баллистического каучука, гарантирующие стабильность и комфорт даже на бездорожье.
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Источник: Autonews