Этому Крузаку теперь вообще ничего не страшно: крутая доработка российских инженеров

Российская компания Rida выпустила бронированную версию Toyota Land Cruiser 300

Российская компания Rida представила пуленепробиваемый Toyota Land Cruiser 300, переводящий понятие защищенности на совершенно новый уровень. За 33 миллиона рублей вы получаете не просто автомобиль, а передвижную крепость, способную выдержать серьезные испытания.

В основе этого бронированного монстра лежит легендарный Toyota Land Cruiser 300 с бензиновым двигателем объемом 3,5 литра и мощностью 415 л.с.

Бронированный Toyota Land Cruiser 300 компании Rida

Ключевое преимущество – класс защиты B6/B7 по европейскому стандарту CEN 1063. Это означает, что Land Cruiser 300 от Rida способен противостоять обстрелу из автомата Калашникова и снайперских винтовок, включая пули калибров 5,45 и 7,62 мм со стальными термоупрочненными и нетермоупрочненными сердечниками.

Также Rida уделила внимание эргономике и практичности. Внедорожник оснащен четырьмя стеклоподъемниками с эвакуационными выходами, обеспечивающими быструю эвакуацию в случае необходимости. Дополнительный выход через заднюю перегородку увеличивает маневренность эвакуации.

Бронированный Toyota Land Cruiser 300 компании Rida

Встроенная система пожаротушения гарантирует быструю реакцию на возникновение пожара, а защита подкапотного пространства предотвращает распространение пламени. Уникальное решение – громкоговоритель, позволяющий вести переговоры с внешним миром не открывая окон.

Увеличенная масса автомобиля потребовала доработки тормозной системы и подвески. Rida установила новую тормозную систему, рассчитанную на увеличенную массу, новые пружины, двойные амортизаторы, а также дополнительную защиту днища и вставки в колеса из баллистического каучука, гарантирующие стабильность и комфорт даже на бездорожье.

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Источник: Autonews