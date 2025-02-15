Этому Крузаку теперь вообще ничего не страшно: крутая доработка российских инженеров

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Российская компания Rida выпустила бронированную версию Toyota Land Cruiser 300

Российская компания Rida представила пуленепробиваемый Toyota Land Cruiser 300, переводящий понятие защищенности на совершенно новый уровень. За 33 миллиона рублей вы получаете не просто автомобиль, а передвижную крепость, способную выдержать серьезные испытания.

В основе этого бронированного монстра лежит легендарный Toyota Land Cruiser 300 с бензиновым двигателем объемом 3,5 литра и мощностью 415 л.с.

Бронированный Toyota Land Cruiser 300 компании Rida
Бронированный Toyota Land Cruiser 300 компании Rida
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Ключевое преимущество – класс защиты B6/B7 по европейскому стандарту CEN 1063. Это означает, что Land Cruiser 300 от Rida способен противостоять обстрелу из автомата Калашникова и снайперских винтовок, включая пули калибров 5,45 и 7,62 мм со стальными термоупрочненными и нетермоупрочненными сердечниками.

Также Rida уделила внимание эргономике и практичности. Внедорожник оснащен четырьмя стеклоподъемниками с эвакуационными выходами, обеспечивающими быструю эвакуацию в случае необходимости. Дополнительный выход через заднюю перегородку увеличивает маневренность эвакуации.

Бронированный Toyota Land Cruiser 300 компании Rida
Бронированный Toyota Land Cruiser 300 компании Rida

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Встроенная система пожаротушения гарантирует быструю реакцию на возникновение пожара, а защита подкапотного пространства предотвращает распространение пламени. Уникальное решение – громкоговоритель, позволяющий вести переговоры с внешним миром не открывая окон.

Увеличенная масса автомобиля потребовала доработки тормозной системы и подвески. Rida установила новую тормозную систему, рассчитанную на увеличенную массу, новые пружины, двойные амортизаторы, а также дополнительную защиту днища и вставки в колеса из баллистического каучука, гарантирующие стабильность и комфорт даже на бездорожье.

Бронированный Toyota Land Cruiser 300 компании Rida
Бронированный Toyota Land Cruiser 300 компании Rida
Бронированный Toyota Land Cruiser 300 компании Rida
Бронированный Toyota Land Cruiser 300 компании Rida
Бронированный Toyota Land Cruiser 300 компании Rida
Бронированный Toyota Land Cruiser 300 компании Rida
Бронированный Toyota Land Cruiser 300 компании Rida

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:RidaCars
Количество просмотров 5
15.02.2025 
Фото:RidaCars
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-35