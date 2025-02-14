Российская компания рассказала об автоновинках, которые представила на нашем рынке

В портфеле «МБ РУС» – Mercedes-Benz, Aito Seres, Foton и Forland

Компания «МБ РУС» успешно завершила 2024 год, предлагая своим клиентам автомобили новых брендов премиального уровня, надежные коммерческие автомобили, первоклассный сервис и собственную линейку оригинальных запасных частей и смазочных материалов.

Как отметила Наталья Королёва, генеральный директор АО «МБ РУС», компания не только сохранила все обязательства перед клиентами, но и расширила свое предложение на рынке, включающее новые автомобильные бренды Aito Seres и новые сервисные продукты.

Марка Aito Seres

В начале года в России стартовали продажи премиальных гибридных кроссоверов Aito Seres – одного из лидеров рынка новых энерготехнологий в Китае.

Представлены две модели: спортивный Aito Seres M5 и представительский Aito Seres M7. Они сочетают преимущества электромобиля с минимальной зависимостью от зарядной инфраструктуры, обеспечивая запас хода свыше 1100 км. Скоро будет русифицирован и выйдет на российский рынок роскошный кроссовер Aito Seres М9.

Марка Mercedes-Benz

В 2024 году российские поклонники Mercedes-Benz встретили важные новинки: купе AMG GT и обновленный G-Класс с «мягким» гибридом и новыми системами помощи на бездорожье. Также ряд моделей получил модернизированные бензиновые и дизельные двигатели.

Компания усилила поддержку клиентов в сфере послепродажного обслуживания, включая гарантийный сервис и технические консультации. Кроме того, появились сервисные сертификаты с преимуществами для постгарантийного ремонта.

Коммерческие автомобили

Сегмент фургонов 3,5 т в России растет благодаря развитию онлайн-торговли и увеличению перевозок сборных грузов. FOTON предлагает надежные автомобили для бизнеса, придерживаясь высоких стандартов производства. В 2025 году ожидается запуск новых моделей.

Forland 3 (3,5 т, 154 л.с.) активно продвигается на рынке. Машины доступны как шасси для доработки или в готовых версиях, таких как рефрижераторы на базе Forland 8 (152 л.с.) и крано-манипуляторные установки на Forland 12 (209 л.с.). Фургон Foton Toano (150 л.с.) признан автомобилем года в классе «Легкие фургоны» и может быть дооборудован под нужды заказчика.

Сегмент пикапов также демонстрирует рост. В 2024 году наиболее востребованной моделью стал Tunland G7 (2980 кг, 162 л.с.), оснащенный надежным дизельным двигателем и 8-ступенчатой АКП.

По итогам 2024 г. по направлению марки Aito Seres работают 59 дилерских центров в 35 городах страны. Продажами и обслуживанием коммерческих автомобилей Foton занимаются 53 дилерских центра в 28 городах, маркой Forland – более 30 дилеров (25 городов).

В ноябре 2024 года в Вешках (на территории компании «МБ РУС») открылся дилерский центр Forland (500 кв. м) для продаж и обслуживания грузовиков.

О компании АО «МБ РУС»

АО «МБ РУС» (ранее «Мерседес-Бенц РУС») – эксперт по бренду Mercedes-Benz в России, основанный в 1994 году. Компания занимается продажей, сервисом и гарантийной поддержкой автомобилей, а также реализацией запчастей и аксессуаров.

Расширяя бизнес, АО «МБ РУС» стало эксклюзивным дистрибьютором Forland и импортером малотоннажных Foton. В легковом сегменте компания представляет бренд Seres в России.

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Источник: «МБ РУС»