Народу нравится: фаворитами россиян стали немецкая и японская марки автомобилей

Авито Авто: россияне назвали марки BMW и Toyota самыми любимыми

Самыми любимыми у россиян марками автомобилей признаны BMW и Toyota. К такому выводу пришли аналитики Авито Авто в ходе проведенного опроса.

«К наиболее любимым россиянами маркам относятся BMW и Toyota: в чувствах к ним признались 25% и 24% опрошенных соответственно. Также в списке самых любимых брендов оказались Audi и Mercedes-Benz (по 17%), замыкает топ-5 Lexus с 15% голосов», – говорится в исследовании.

Некоторые респонденты проявили особые симпатии к таким моделям, как Porsche 911, LaFerrari, Lamborghini Gallardo, Chevrolet Camaro или Jaguar GT.

Также среди участников опроса нашлись и ценители продукции отечественного автопрома, отдавшие свои голоса за УАЗ Патриот, Жигули и легендарную «буханку».

Другие опрошенные воздержались от перечисления любимых марок, при этом указали тип кузова, который нравится больше других. В частности, нашлись поклонники даже у кабриолетов.

В опросе приняли участие 2000 жителей РФ, 85% респондентов убеждены, что хорошо разбираются в марках и моделях автомобилей, а 83% участника опроса признались, что испытывают особые чувства к определенным маркам.

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Источник: пресс-служба Авито Авто