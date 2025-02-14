Народу нравится: фаворитами россиян стали немецкая и японская марки автомобилей

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Авито Авто: россияне назвали марки BMW и Toyota самыми любимыми

Самыми любимыми у россиян марками автомобилей признаны BMW и Toyota. К такому выводу пришли аналитики Авито Авто в ходе проведенного опроса.

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«К наиболее любимым россиянами маркам относятся BMW и Toyota: в чувствах к ним признались 25% и 24% опрошенных соответственно. Также в списке самых любимых брендов оказались Audi и Mercedes-Benz (по 17%), замыкает топ-5 Lexus с 15% голосов», – говорится в исследовании.

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Некоторые респонденты проявили особые симпатии к таким моделям, как Porsche 911, LaFerrari, Lamborghini Gallardo, Chevrolet Camaro или Jaguar GT.

Также среди участников опроса нашлись и ценители продукции отечественного автопрома, отдавшие свои голоса за УАЗ Патриот, Жигули и легендарную «буханку».

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Другие опрошенные воздержались от перечисления любимых марок, при этом указали тип кузова, который нравится больше других. В частности, нашлись поклонники даже у кабриолетов.

В опросе приняли участие 2000 жителей РФ, 85% респондентов убеждены, что хорошо разбираются в марках и моделях автомобилей, а 83% участника опроса признались, что испытывают особые чувства к определенным маркам.

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Источник: пресс-служба Авито Авто

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
14.02.2025 
Фото:Depositphotos
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