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Тест на алкоголь и наркотики будут проходить по-новому: проект на стадии обсуждения

Минздрав: в России актуализируют процедуру медосвидетельствования водителей

Процедуру медицинского освидетельствования на степень алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения хотят актуализировать в России. Соответствующий проект разработали в Министерстве здравоохранения РФ. Проект приказа опубликован на портале проектов правовых актов, он находится на стадии обсуждения.

Проект призван сделать процедуру медосвидетельствования более прозрачной и соответствующей современным реалиям.

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Речь идет об уточнении порядка освидетельствования лиц, в отношении которых есть основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, и ввести особые условия проверки граждан при оказании экстренной медицинской помощи, в частности – пострадавшим в ДТП.

Кроме того, учтут ситуации, когда освидетельствовать необходимо сотрудников организаций, военнослужащих или граждан на военных сборах – чтобы упростить процедуру их привлечения к административной ответственности. Важным нововведением будет получение добровольного согласия. Освидетельствуемый либо его законный представитель подтвердят письменно, что им предоставили все сведения о процедуре, ее методах, целях, рисках и возможных последствиях.

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При отказе от оформления согласия должностным лицам выдадут справку о несогласии. Также Минздрав намерен обновить перечень наркотических и психотропных веществ, на наличие которых в организме проводятся исследования.

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Источник: interfax.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 13
17.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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