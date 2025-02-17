Названа дата мировой премьеры автомобиля с необычным дизайном

В Сети появились официальные тизеры нового Kia EV4: у новинки 2 типа кузова

Мировой дебют нового Kia EV4 состоится 27 февраля в рамках мероприятия Kia EV Day в Испании. В преддверии премьеры южнокорейский автопроизводитель рассекретил внешность новинки.

Планируется, что Kia EV4 будет доступен в двух типах кузова: седан и хэтчбек. Оба варианта получат одинаковую переднюю часть кузова с установленными вертикально фарами и затемненной нижней фальшрешеткой радиатора.

Kia EV4

Седан отличается обтекаемым силуэтом, двухсекционным спойлером сзади и оригинальными 19-дюймовыми колесными дисками. У хэтчбека затемненные боковые стойки, спойлер на крыше и 19-дюймовые диски иного дизайна. Ожидается, что он будет более маневренным, чем его собрат.

Оба автомобиля основаны на новой дизайнерской философии Kia, которая подразумевает «объединение противоположностей» – сочетание четких линий кузова с новаторскими деталями. Как выглядит салон Kia EV4 внутри, пока неизвестно, его продемонстрируют на презентации. Технические характеристики и цены тоже обнародуют на мероприятии.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: carscoops.com