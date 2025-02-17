Бронированный Mercedes-Maybach выставили на продажу: цена повергнет в шок

В России появился в продаже Maybach со спецсигналами за 225 млн рублей

Один из автосалонов Москвы выставил на продажу уникальный бронированный автомобиль, созданный в бельгийском ателье Carat Duchatelet.

Mеrсеdеs-Маybасh S680 4matic Сarat

Удлиненный Mеrсеdеs-Маybасh S680 4matic Сarat был собран в 2021 году, пробег автомобиля равен 644 км. Цена уникальной машины – 225 млн рублей.

Mеrсеdеs-Маybасh S680 4matic Сarat

Полноприводный броневик оснащен 6-литровым мотором мощностью 630 л.с., 9-ступенчатой АКП.

Автомобиль получил бронирование по классу VРАМ 9/10 Level, что соответствует уровню защиты В7. Он защищен от выстрелов из автоматического оружия бронебойными пулями со стальными сердечниками.

Интерьер Mеrсеdеs-Маybасh S680 4matic Сarat

Также в бельгийском ателье автомобиль получил доработанные тормоза, оригинальные колесные диски и спецпокрышки. Оснащение у этой машины максимальное. Также уточняется, что имеются спецсигналы, установленные за решеткой радиатора.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появился в продаже новый Kia Soul калининградской сборки за 3,1 млн рублей.

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Источник: Avito