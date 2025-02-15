Китайский седан по цене Весты — проверили, как он справляется с русской зимой

Changan Eado Plus 2023 года проходит длительный тест в парке «За рулем»

Летом и ранней осенью, пока было тепло и сухо, Changan Eado Plus показал себя молодцом. Но последние 5000 км пришлись на дожди, слякоть и частично снег – и впечатление от машины поменялось.

Changan постепенно добавляет обогрев сидений в представленные у нас модели. До Eado Plus очередь пока не дошла, и я уповал на помощь дистанционного запуска. Увы, турбомотор даже в небольшой «минус» на улице вообще не прогревается на холостых. Хоть 20 минут жди. Поедешь – будет результат, и быстро. Но завести машину заранее комфорту не слишком способствует.

Список претензий (длинный)

Как и почти все аналогичные китайские коробки, робот Eado Plus медленно смыкает сцепления на старте. После 9000 км пробега родилось ощущение, что в роботе появились пробуксовки – причем они чувствуются вплоть до перехода на третью передачу.

Машина у меня нигде не буксовала, тяжелый прицеп не таскала, даже с полной нагрузкой ни разу не ездила. Уверен, что дело не в износе (не с чего), и проблему можно решить перепрошивкой у дилера. Но неприятно.

Красно-черный интерьер стильный и достаточно удобный. Из мелких раздражителей – два программных решения. Выбор режима движения не сохраняется, причем по умолчанию машина запускается не в стандартном, а в экономичном. И не отключается оповещение о превышении скорости 120 км/ч. Хорошо хоть, что работает оно без зуммера, только миганием на комбинации приборов.

Я уже хвалил Changan за экономичность. В спокойном загородном режиме он берет 6–6,5 л/100 км. Платные магистрали наглядно показывают, как растет расход с увеличением скорости. На 150 км/ч Eado Plus требует уже 10 л/100 км. Например, если поехать в Санкт-Петербург по бесплатной трассе вместо «платника» М‑11, сэкономите не только на самой дороге, но еще и больше 1200 рублей на бензине.

Больше всего претензий в свой адрес собрал климат-контроль. Он адекватно работает в автоматическом режиме только в теплую погоду. Выяснилось, что алгоритм практически никогда не направляет поток на лобовое стекло. Зимой и в осенние дожди передняя полусфера постоянно запотевает, что исключает использование режима Auto. Комфортная «температура» – 25,5 градуса, тогда как в большинстве машин я привык выставлять около 21.

Колесный ключ обломился при попытке открутить крепеж с небольшим удлинителем.

Но самое странное, что на ветровом стекле изнутри быстро образуется грязная пленка. Салонный фильтр есть, с открытыми окнами и люком на Eado я ездил не больше, чем на других машинах. Однако протирать лобовик приходится каждые две недели, тогда как обычно делаешь это не чаще раза в квартал. Загадка.

Специальный толщиномер показал наличие слоя цинка только на задних крыльях. Все навесные элементы – неоцинкованные. Результат – два скола на капоте начали ржаветь в начале первой для машины зимы.

Свои странности есть и в регламенте технического обслуживания. Для Eado Plus прописана замена топливного фильтра на каждом ТО, раз в 10 тысяч км. Антифриз предписано менять через 20 тысяч км. Явная перестраховка, объяснить которую можно только желанием заработать на владельцах. Для рабочей жидкости коробки передач интервал замены составляет 60 тысяч км.

Цены

На сайте Чангана цены на Eado Plus 2024 года выпуска появились только под конец года: до этого их можно было узнать лишь у дилеров.

Комплектации остались прежними, но подорожали с 2,33–2,4 млн рублей до 2,44–2,51. Одновременно «дополнительная выгода» сократилась с 200 до 80 тысяч рублей. Это сделало модель уже не такой интересной, хотя шустрый мотор и неленивую управляемость у нее не отнять.

Changan Eado Plus, 1.4T (150 л. с.), Р7

Изготовитель – Changan Automobile Group

Год выпуска – 2023

В эксплуатации «За рулем» – с июля 2024 года

Пробег на момент отчета – 12 500 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–12 500 км)*

Из них на бензин (АИ‑92, средний расход 8,2 л/100 км) – 54 709 руб.

ТО‑0 (5000 км) – 10 675 руб.

Общие расходы – 65 384 руб.

Стоимость 1 км пробега – 5,23 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.