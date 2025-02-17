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Новый компактный кроссовер Volkswagen продают в России по адекватной цене

Кроссовер Volkswagen T-Roc продают в РФ по цене от 2,4 миллиона рублей

В России стартовали продажи компактного кроссовера Volkswagen T-Roc по цене от 2,4 миллиона рублей. Официально эта модель на российском рынке никогда не продавалась, но теперь её можно приобрести как из наличия, так и под заказ по альтернативной схеме.

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Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc

Для сравнения, китайский Geely Coolray стоит от 2 799 190 рублей, Changan Uni-S — минимум 2 629 900 рублей, а кроссовер Jetour Dashing предлагается за 2 489 900 рублей.

Самое выгодное предложение — 2 413 000 рублей — поступило от компании из Владивостока. В объявлении указано, что это цена «под ключ» на момент публикации. В комплектации есть цифровая приборная панель, кожаный мультируль с перфорацией, мультимедийная система, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль и салон с отделкой из экокожи.

Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc

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Компания из Благовещенска предлагает привезти такой же автомобиль за 2 590 013 рублей. Однако это ориентировочная стоимость, которая зависит от курса валют. Если же покупать автомобиль из наличия, цена выше: например, в Казани такой кроссовер продают за 3 779 000 рублей.

Все представленные модели оснащены 1,4-литровым бензиновым турбомотором, мощностью 150 л. с., 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Версия с 1,5-литровым двигателем на 160 л. с. доступна под заказ за 2 850 000 рублей. "Живые" автомобили продают уже от 3 900 000 рублей.

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Volkswagen
17.02.2025 
Фото:Volkswagen
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