6-метровый отечественный лимузин защищен от пуль Калашникова и винтовки Драгунова
В России создали бронированный Aurus Komendant с толщиной стали кузова 7 мм
Первую модель удлиненного и бронированного внедорожника Aurus Komendant презентовала тюнинг-компания Rida из Нижнего Новгорода, она специализируется на создании защищенных автомобилей.
Aurus Komendant
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«Благодаря высокому уровню профессионализма своих сотрудников компания Rida совместно с компанией Aurus вошла в кооперацию по производству эксклюзивных бронированных автомобилей, возглавляемую ФГУП «НАМИ». Эти автомобили можно приобрести в компании Aurus», – говорится в сообщении пресс-службы.
Aurus Komendant
Aurus Komendant по длине на 500 мм больше стандартного, автомобиль оснащен взрывостойкой бронекапсулой (толщина бронестали 7 мм), а также бронированными стеклами толщиной 50 мм.
Интерьер Aurus Komendant
Кузов новинки защищен от пуль автомата Калашникова модернизированного (АКМ) с термоупрочненным сердечником, а также от пуль снайперской винтовки Драгунова (СВД). Класс защиты – B6/B7, кроме того, внедорожник получил специальные колеса и усиленные петли для дверей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: ridacars.ru
Фото:RIDA Cars
17.02.2025
Фото:RIDA Cars
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