6-метровый отечественный лимузин защищен от пуль Калашникова и винтовки Драгунова

В России создали бронированный Aurus Komendant с толщиной стали кузова 7 мм

Первую модель удлиненного и бронированного внедорожника Aurus Komendant презентовала тюнинг-компания Rida из Нижнего Новгорода, она специализируется на создании защищенных автомобилей.

Aurus Komendant

«Благодаря высокому уровню профессионализма своих сотрудников компания Rida совместно с компанией Aurus вошла в кооперацию по производству эксклюзивных бронированных автомобилей, возглавляемую ФГУП «НАМИ». Эти автомобили можно приобрести в компании Aurus», – говорится в сообщении пресс-службы .

Aurus Komendant

Aurus Komendant по длине на 500 мм больше стандартного, автомобиль оснащен взрывостойкой бронекапсулой (толщина бронестали 7 мм), а также бронированными стеклами толщиной 50 мм.

Интерьер Aurus Komendant

Кузов новинки защищен от пуль автомата Калашникова модернизированного (АКМ) с термоупрочненным сердечником, а также от пуль снайперской винтовки Драгунова (СВД). Класс защиты – B6/B7, кроме того, внедорожник получил специальные колеса и усиленные петли для дверей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ridacars.ru