Эти доступные большие кроссоверы подешевели еще больше

Кроссоверы Jetour X70 и X70 Plus стали доступнее в России на 100 тыс. рублей

Китайские кроссоверы Jetour X70 и X70 Plus теперь можно купить дешевле. Цены на них остались прежними, а стоимость снизилась благодаря прямой выгоде, которая у первого только появилась, а у второго стала больше.

Jetour X70 в единственной комплектации Luxury с учетом дисконта 100 тыс. рублей подешевел до 2 549 000 рублей. Под капотом кроссовера 1,5-литровая бензиновая турбочетверка мощностью 147 л.с., 6-ступенчатый робот, привод передний.

Jetour X70

Jetour X70 Plus идентичен X70 по ширине, высоте и колесной базе (по длине X70 превосходит X70 Plus на 19 мм). Этот кроссовер теперь предлагается со скидкой 200 тыс. рублей (ранее предоставлялась скидка в 100 тыс. рублей). В итоге базовая версия Comfort теперь стоит 2 699 900 рублей, а топовая Luxury – 2 999 900 рублей.

Под капотом 190-сильная бензиновая «турбочетверка» TGDI объемом 1,6 литра, 7-ступенчатый робот.

Интерьер Jetour X70

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появился в продаже новый Kia Soul калининградской сборки за 3,1 млн рублей.

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Источник: Jetour