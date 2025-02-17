#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый российский автомобильный бренд Tenet: раскрыты новые модели
17 февраля
Новый российский автомобильный бренд Tenet: раскрыты новые модели
Российский бренд Tenet готовит сразу три...
Таксистам приходится перерабатывать ради хорошего заработка: эксперт
17 февраля
Таксистам приходится перерабатывать ради хорошего заработка: эксперт
Эксперт Попков рассказал, сколько в месяц...
Интерьер Lada Vesta SW Cross
17 февраля
АВТОВАЗ готовит обновление комплектаций для Lada Vesta
Концерн АВТОВАЗ объяснил снятие с конвейера...

Эти доступные большие кроссоверы подешевели еще больше

Кроссоверы Jetour X70 и X70 Plus стали доступнее в России на 100 тыс. рублей

Китайские кроссоверы Jetour X70 и X70 Plus теперь можно купить дешевле. Цены на них остались прежними, а стоимость снизилась благодаря прямой выгоде, которая у первого только появилась, а у второго стала больше.

Jetour X70 в единственной комплектации Luxury с учетом дисконта 100 тыс. рублей подешевел до 2 549 000 рублей. Под капотом кроссовера 1,5-литровая бензиновая турбочетверка мощностью 147 л.с., 6-ступенчатый робот, привод передний.

Jetour X70
Jetour X70

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
181 л.с., 8-ступенчатый автомат и физическая приборка — почти новый кроссовер за 3 млн рублей

Jetour X70 Plus идентичен X70 по ширине, высоте и колесной базе (по длине X70 превосходит X70 Plus на 19 мм). Этот кроссовер теперь предлагается со скидкой 200 тыс. рублей (ранее предоставлялась скидка в 100 тыс. рублей). В итоге базовая версия Comfort теперь стоит 2 699 900 рублей, а топовая Luxury – 2 999 900 рублей.

Под капотом 190-сильная бензиновая «турбочетверка» TGDI объемом 1,6 литра, 7-ступенчатый робот.

Интерьер Jetour X70
Интерьер Jetour X70

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появился в продаже новый Kia Soul калининградской сборки за 3,1 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Jetour

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Jetour
Количество просмотров 55
17.02.2025 
Фото:Jetour
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jetour X70 Plus

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв