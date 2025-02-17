Таксистам приходится перерабатывать ради хорошего заработка: эксперт

Эксперт Попков рассказал, сколько в месяц зарабатывают водители такси в Москве

Месячный заработок водителя такси в Москве в среднем составляет от 60 до 100 тысяч рублей. Об этом рассказал заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

«Доход водителя такси в Москве колеблется в пределах от 60 тыс. рублей до 100 тыс. рублей в месяц. За прошедший год он почти не вырос. Чтобы получить 100 тыс. рублей, нужны явные переработки. Я не буду говорить, сколько конкретно, но водители перерабатывают», – отметил эксперт.

По словам Попкова, на доход водителя-таксиста практически не влияет тот факт, на машине какого класса он работает.

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Источник: gazeta.ru