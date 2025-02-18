Рама, дизель, полный привод — добротный внедорожник стартует в РФ

Старт продаж пикапа Sinotruk Bolden S6 запланирован на первую половину 2025

Пикап Sinotruk Bolden S6 появится в России уже в первом полугодии 2025 года, сообщила «Мотор-Плейс», компания-дистрибьютор китайского бренда VGV. Старт Sinotruk Bolden S6 произойдет в рамках запуска модели Bolden S7 – «шестерка» фактически является версией того же самого пикапа, но в более утилитарном исполнении и с упрощенным стайлингом.

Конкурентов в РФ у него будет достаточно, взять хоть рвущий топы Great Wall Poer. Но Sinotruk вполне может «вписаться». Под капотом – турбодизель 2.0 (177 л.с., 410 Нм) в паре с 6-ступенчатой МКП или 8-диапазонным автоматом. Полный привод — в двух вариантах: можно выбрать part-time или автоматически подключающийся передок; есть пониженный ряд трансмиссии.

По колесной базе и габаритной длине также есть два варианта: в короткобазном варианте длина машины составит 5365 мм, в длиннобазном – 5645 мм. Снаряженная масса этих версий, соответственно, 2085 и 2135 кг.

Всего планируется четыре комплектации, и в оснащении заявлены: мультимедийная система уже в базе, двухзонный климат для машин с автоматом, подогрев передних сидений. Иных подробностей пока нет – цены и комплектации Sinotruk Bolden S6 дистрибьютор планирует раскрыть ближе к старту продаж, то есть уже в ближайшие 2-3 месяца.