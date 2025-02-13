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Эти дизельные автомобили россияне покупают чаще всего

«Автостат»: Great Wall Poer стал самым продаваемым дизельным авто в России

Самым популярным дизельным автомобилем в России по итогам прошлого года стал пикап Great Wall Poer с результатом 4,7 тыс. проданных единиц. В топ-3 также вошли отечественный пикап Sollers ST6 и Great Wall Poer KingKong (1,6 тыс. и 1,4 тыс. единиц).

Great Wall Poer
Great Wall Poer

В общей сложности в 2024 году было реализовано 20 тыс. дизельных авто, что на 34% меньше, чем в 2023 году. Общая доля «дизелей» на авторынке РФ резко упала: с 2,9% (в 2023 году) до 1,3% (в 2024 году).

Great Wall Poer
Great Wall Poer

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Лидером по продажам дизельных легковых машин в РФ стал китайский бренд Great Wall – в 2024 году было продано 6,1 тыс. единиц (+29% к 2023-му). На второй строчке находится Toyota (2,6 тыс.; −37%), а на третьей – Sollers (1,6 тыс. шт.). Отметку в 1 тыс. реализованных единиц по итогам 2024 года преодолели Kia, Mercedes-Benz и Hyundai.

Ранее «За рулем» написал о перспективах Lada Iskra на российском рынке.

Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Great Wall
Количество просмотров 3
13.02.2025 
Фото:Great Wall
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