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Россиянкам разрешили наниматься на работу на «мужские» специальности

Минтруд: женщинам в РФ разрешено управлять экскаваторами и погрузочными машинами

Женщинам разрешили трудоустраиваться на позицию машиниста экскаватора и погрузочной машины. Соответствующий приказ Министерства труда РФ от 25 декабря 2024 года за номером 724н вступил в силу 17 февраля текущего года.

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В документе скорректирован перечень производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, на которых труд женщин был ограничен.

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Также список дополнили обязанности, выполняемые выморозчиком судов, при этом из перечня исключили управление самоходными машинами на открытых горных работах, работах на поверхности действующих строящихся шахт, разрезов, рудников, работах по обогащению, агломерации, брикетированию.

Кроме того, у женщин теперь есть возможность освоить профессии машиниста экскаватора и погрузочной машины.

Источник: pnp.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
Количество просмотров 16
18.02.2025 
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
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