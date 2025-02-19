Эксперт рассказал, что нельзя делать на новом авто в первые 5000 км

Роман Тимашов: Новый автомобиль требует бережного отношения в период обкатки

Директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов напомнил, что новый автомобиль требует особого ухода в период обкатки, чтобы обеспечить долговечность его механизмов.

В первые 5000 км важно избегать повышенных нагрузок на двигатель, трансмиссию и тормозную систему, так как детали нуждаются в притирке. Также рекомендуется заменить масло после 2000-3000 км пробега, чтобы удалить частицы металла, которые могут накапливаться в процессе эксплуатации. Это входит в так называемое «нулевое ТО», которое чаще всего необязательно, но желательно.

При обкатке необходимо избегать резких стартов, маневров и торможений, а также длительной работы двигателя на холостых оборотах, что может привести к его перегреву. Обороты должны быть в пределах 2000-3000 об/мин, а скорость — от 80 до 120 км/ч.

Категорически не следует сразу перегружать новый автомобиль, например, перевозить тяжелые грузы или большое количество пассажиров, а также до конца периода обкатки резко разгоняться или тормозить. При появлении необычных звуков или вибраций следует немедленно обратиться в сервисный центр для устранения неисправностей.

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Источник: «Российская газета»