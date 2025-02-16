Это убивает мотор автомобиля: почему важно прогревать авто зимой

Эксперт Чекмарев: поездка на холодном двигателе грозит его поломкой

Выезжать на машине без прогрева мотора в холода не стоит, поскольку это грозит его поломкой, рассказал руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарев.

В мороз масло «прокачивается» слабее, то есть понадобится больше времени на то, чтобы достичь распредвалов, цилиндров, клапанов и других деталей в верхней части двигателя, рассказал специалист. Поэтому важно дать мотору время поработать на холостых оборотах, отметил он.

Если на улице −5...-10°C, то будет достаточно двух минут, если температура опустилась ниже −25°C, необходимо не менее четырех минут, рассказал Чекмарев.

Также он рекомендует перед началом движения несколько раз переключить передачи, неважно, АКП у автомобиля или МКП. Это необходимо для равномерного распределения масла, пояснил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев» снова доступен в России.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: РИАМО