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Популярный кроссовер обновился: вот что о нем известно накануне дебюта

Volvo показал официальные тизеры модернизированной версии кроссовера XC60

Шведский автопроизводитель Volvo представил модернизированный кроссовер XC60 2026 года. Автомобиль уже доступен для заказа в некоторых странах.

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Одной из ключевых особенностей кроссовера является более отзывчивая информационно-развлекательная система с увеличенным до 11,2 дюйма сенсорным дисплеем с более четкой картинкой. Внешне обновленный Volvo XC60 отличается воздухозаборником, затемненными задними фонарями и иным дизайном колесных дисков. Кроссовер теперь доступен в двух новых цветах кузова.

В салоне Volvo XC60 новые подстаканники, улучшенное беспроводное зарядное устройство для смартфонов и современная технология очистки воздуха. В качестве опции покупателям кроссовера доступны пневмоподвеска, ламинированные стекла и высококлассная акустическая система Bowers & Wilkins.

Volvo XC60
Volvo XC60
Volvo XC60

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Volvo
Количество просмотров 7
18.02.2025 
Фото:Volvo
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