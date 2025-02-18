#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota объявила об отзыве 40 922 автомобилей: они есть и в России
18 февраля
Toyota объявила об отзыве 40 922 автомобилей: они есть и в России
Компания Toyota отзовет 41 тыс. машин из-за...
Стоит ли сейчас покупать «параллельный» автомобиль: ответ эксперта
18 февраля
Стоит ли сейчас покупать «параллельный» автомобиль: ответ эксперта
Эксперт Родионов назвал сложности, с которыми...
Volvo XC60
18 февраля
Популярный кроссовер обновился: вот что о нем известно накануне дебюта
Volvo показал официальные тизеры...

Стоит ли сейчас покупать «параллельный» автомобиль: ответ эксперта

Эксперт Родионов назвал сложности, с которыми столкнутся покупатели «серых» авто

Выгодно ли покупать «параллельный» автомобиль на данном этапе, когда власти ввели ряд ограничений и обнаружилось множество подводных камней такой практики? Сложности, с которыми можно столкнуться при покупке «серых» машин, перечислил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Владельцы редких экземпляров «параллельных» автомобилей довольно часто сталкиваются с проблемой русификации программного обеспечения, отмечает он. Даже английский язык в меню присутствует не на всех моделях. Конечно, русифицировать их можно (но не везде, не во всех городах), но такая услуга обойдется в круглую сумму.

Комментарий эксперта

Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE:

– Следующая проблема, с которой могут столкнуться обладатели «параллельных» авто, – сложности в обслуживании тех узлов, где необходимо подключение к официальным программам автопроизводителя, а также связь с официальной техподдержкой.

Те, кто заказывает себе новые китайские автомобили, которые официально в страну не поставляют, должны быть готовы и к проблемам с автозапчастями, рассказал специалист. Так, дистрибьюторы не формируют склады под штучные экземпляры. Поэтому поиском и доставкой необходимых запчастей (даже расходников) автовладельцу придется заниматься самостоятельно, что весьма непросто.

Рекомендуем
181 л.с., 8-ступенчатый автомат и физическая приборка — почти новый кроссовер за 3 млн рублей

К тому же на многие редкие модели нет нормальных каталогов запчастей. Возможны проблема с расшифровкой VIN-номера, а это значит, что подбор и заказ запчасти в целом затруднителен. Нужно понимать, что китайские автоконцерны довольно своеобразно относятся к самой каталогизации запчастей, часто детали могут не соответствовать номерам. Даже профессионалам крайне сложно правильно подбирать необходимые запчасти, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский бренд Tenet готовит сразу три автомобиля.

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
18.02.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0