Стоит ли сейчас покупать «параллельный» автомобиль: ответ эксперта

Эксперт Родионов назвал сложности, с которыми столкнутся покупатели «серых» авто

Выгодно ли покупать «параллельный» автомобиль на данном этапе, когда власти ввели ряд ограничений и обнаружилось множество подводных камней такой практики? Сложности, с которыми можно столкнуться при покупке «серых» машин, перечислил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

Владельцы редких экземпляров «параллельных» автомобилей довольно часто сталкиваются с проблемой русификации программного обеспечения, отмечает он. Даже английский язык в меню присутствует не на всех моделях. Конечно, русифицировать их можно (но не везде, не во всех городах), но такая услуга обойдется в круглую сумму.

Комментарий эксперта

Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE:

– Следующая проблема, с которой могут столкнуться обладатели «параллельных» авто, – сложности в обслуживании тех узлов, где необходимо подключение к официальным программам автопроизводителя, а также связь с официальной техподдержкой.

Те, кто заказывает себе новые китайские автомобили, которые официально в страну не поставляют, должны быть готовы и к проблемам с автозапчастями, рассказал специалист. Так, дистрибьюторы не формируют склады под штучные экземпляры. Поэтому поиском и доставкой необходимых запчастей (даже расходников) автовладельцу придется заниматься самостоятельно, что весьма непросто.

К тому же на многие редкие модели нет нормальных каталогов запчастей. Возможны проблема с расшифровкой VIN-номера, а это значит, что подбор и заказ запчасти в целом затруднителен. Нужно понимать, что китайские автоконцерны довольно своеобразно относятся к самой каталогизации запчастей, часто детали могут не соответствовать номерам. Даже профессионалам крайне сложно правильно подбирать необходимые запчасти, подытожил специалист.

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