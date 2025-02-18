Турбомотор, АКП и 4х4 — новый семейный кроссовер есть в наличии и под заказ

Семейные кроссоверы Chevrolet Equinox появились в России по цене 3 млн рублей

Сегмент семейных кроссоверов китайского производства расширился на рынке России кроссовером Chevrolet Equinox. Автомобили есть в наличии и под заказ по цене от 3 млн рублей.

Для сравнения, цена за новый переднеприводный Geely Atlas стартует от 3,517 млн рублей, на Chery Tiggo 8 Pro Max – от 3,37 млн рублей, а за Jaecoo J8 дилеры просят от 4,99 млн рублей.

Chevrolet Equinox

В комплектацию входят кожаный салон, мультифункциональный руль с кожаным ободом, климат- и круиз-контроль, функция запуска двигателя с кнопки, электронный стояночный тормоз, большой люк в крыше и камера заднего вида.

Другой продавец предлагает привезти за 3,35 млн рублей Equinox с передним приводом, он оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 173 л. с. и классической 6-ступенчатой АКП. Более мощный Chevrolet Equinox с 237-сильным двигателем объемом 2,0 л, 9-ступенчатым автоматом и полным приводом продают за 3,98 млн рублей.

Интерьер Chevrolet Equinox

В продаже есть также несколько кроссоверов четвертого поколения по цене от 4,900 до 4,935 млн рублей, под заказ другой продавец готов привезти модель за 5,2 млн рублей. Эти автомобили оснащены бензиновой турбо-«четверкой» объемом 1,5 л мощностью 175 л.с., АКП и полным приводом.

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Источник: avtonovostidnya.ru