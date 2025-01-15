Лучший среднеразмерный полноприводный кроссовер — выбираем и выигрываем Ладу!

В 2024 году в РФ появилось сразу пять среднеразмерных кроссоверов с приводом 4х4

В 2024 году в России появилось сразу пять китайских среднеразмерных кроссоверов, у которых есть полноприводные версии. То, что надо для наших условий! Однако шильдик 4х4 – отнюдь не гарантия успеха конкретной модели. Какие полноприводники станут у нас хитами, а какие незаметно покинут рынок? Изучите новинки по нашим публикациям и голосуйте за понравившийся вариант!

Уже вовсю идет работа самой престижной автомобильной премии России – Гран-при «За рулем» 2025. Через голосование мы с вами определяем лучшие новинки 2024 года. И да, решает, какие модели являются наиболее красивыми, технически совершенными и практичными, самое честное жюри – то есть вы, наши читатели!

Немного конкретики, как все происходит: сейчас идет большое онлайн-голосование, но до участия в нем мы с вами проведем своего рода экзитпол – и сразу будем понимать, у каких моделей есть шансы на победу, а кто в аутсайдерах. Опрос – под этой публикацией!

Голосуйте, смотрите результаты, читайте о представленных автомобилях на сайте «За рулем», формируйте свое мнение – и переходите в основное голосование по всем 12 представленным в премии классам. Там вы сможете выбрать, какие номинанты достойны победы благодаря своей технологичности, практичности и дизайну.

Что это дает, кроме участия в большом и интересном процессе? А вот что: в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2024 года, три автомобиля Lada – Vesta, Vesta SW и Vesta SW Cross.

Итак, знакомимся с сегодняшними претендентами поближе – вот пятерка полноприводных среднеразмерных «кроссов», дебютировавших в России в 2024 году:

Belgee X70, универсал, 150–177 л. с., передний/полный привод Geely Atlas, универсал, 200 л. с., передний/полный привод

Haval H3, универсал, 143–177 л. с., передний/полный привод Hongqi HS3, универсал, 156–245 л. с., передний/полный привод

Knewstar 001, кросс-купе, 200–238 л. с., полный привод

Самое время уточнить, что к участию в Гран-при «За рулем» допускаются только по-настоящему новые модели – то есть стартовавшие в РФ в 2024 году или сменившие поколение. Фейслифты, рестайлинги, изменения по моторам – не считаем. Citroen C5 Aircross, DFSK ix5, Forthing T5, Geely Cityray, Haima 8S, Jetta VS7, MG One, SWM G01, Venucia V‑Online и Xcite X-Cross 7 – как раз из числа таких абсолютных новичков. И насколько кто-то из них достоин победы, определите вы!

Напоминаем: прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свое мнение в мини-опросе под публикацией. Нам это важно!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.