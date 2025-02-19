Премиум-бренд Aito Seres открывает новые точки продаж и сервисы в России

Бренд Aito Seres в 2024 году расширил сеть дилерских центров до 59 в 35 городах

Премиальный автомобильный бренд Aito Seres, эксклюзивным дистрибьютором которого в России является АО «МБ РУС», завершил первый год работы на российском рынке.

Aito Seres М9 будет русифицирован и выйдет на российский рынок в 2025 году

С момента официального выхода в апреле 2024 года компания предложила два кроссовера с гибридными силовыми установками — спортивный М5 и представительский М7. Благодаря опытной команде «МБ РУС» была быстро развита дилерская сеть, и в настоящий момент в России функционирует 59 центров в 35 городах.

Марка Aito Seres вошла топ-10 по количеству регистраций в премиум-сегменте и став одним из лидеров среди автомобилей с гибридными установками.

В 2024 году сегмент гибридных и электрических автомобилей в России вырос в три раза, и Aito Seres стабильно увеличивает свои продажи в этих сегментах. 30% покупателей премиальных автомобилей выбирают машины этого бренда.

Компания «МБ РУС» в 2024 году наладила сервисное обслуживание, обеспечив склад запасных частей и обучение сотрудников. Кроме того, был внедрен сервис поддержки на дороге 24/7 и предложены привлекательные кредитные условия, в том числе специальная программа «0,01%», по которой 70% автомобилей были проданы в четвертом квартале 2024 года.

В 2024 году бренд также достиг успехов на международной арене: модели М7 и М9 популярны на китайском рынке, а модель М9 была признана самым продаваемым автомобилем в своем ценовом сегменте.

Тест-драйвы кроссоверов доступны в дилерских центрах, а автомобили адаптированы для российских условий.