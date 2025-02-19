Минивэн стал кроссовером: японский бренд возродил название легендарной модели

Mitsubishi возродила название Grandis и присвоила его кроссоверу

Японский бренд Mitsubishi анонсировал возвращение в модельную линейку названия Grandis. В 2000-х годах оно принадлежало минивэну – он продавался и на рынке в России. Теперь это наименование присвоено кроссоверу, целевой аудиторией которого будут молодые семейные пары.

Официальный дебют новинки состоится в июле текущего года, в планах Mitsubishi представить к концу года абсолютно новый электрокар.

Отмечается, что это будет функциональный и технологичный автомобиль с просторным салоном – его относят к сегменту C. Вместе с Grandis представят и новый вариант прочтения фирменной дизайнерской стилистики.

Внешность кроссовера пока не раскрывается, а на официальных снимках показаны только логотипы и шильдики. У новинки продвинутый комплекс водительских ассистентов и набор сервисов Google. Grandis ориентирован на авторынки Европы, поэтому он получит только бензоэлектрическую силовую установку разных типов. Запуск серийного производства наладят на заводе Renault в Европе.

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Источник: es.motor1.com