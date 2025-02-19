#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai Getz
19 февраля
Надежные подвеска и мотор: «кореец» без пробега доступен по цене Гранты
В России появился в продаже Hyundai Getz 2010...
Такое устройство нужно активировать не только ночью, иначе можно лишиться машины
19 февраля
Такое устройство нужно активировать не только ночью, иначе можно лишиться машины
Эксперт Демидов перечислил эффективные способы...
10 лучших подарков для водителей
19 февраля
10 лучших подарков для водителей
АВТОВАЗ перечислил 10 лучших подарков для...

Минивэн стал кроссовером: японский бренд возродил название легендарной модели

Mitsubishi возродила название Grandis и присвоила его кроссоверу

Японский бренд Mitsubishi анонсировал возвращение в модельную линейку названия Grandis. В 2000-х годах оно принадлежало минивэну – он продавался и на рынке в России. Теперь это наименование присвоено кроссоверу, целевой аудиторией которого будут молодые семейные пары.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Где чаще всего устраивают засады инспекторы ДПС

Официальный дебют новинки состоится в июле текущего года, в планах Mitsubishi представить к концу года абсолютно новый электрокар.

Отмечается, что это будет функциональный и технологичный автомобиль с просторным салоном – его относят к сегменту C. Вместе с Grandis представят и новый вариант прочтения фирменной дизайнерской стилистики.

Внешность кроссовера пока не раскрывается, а на официальных снимках показаны только логотипы и шильдики. У новинки продвинутый комплекс водительских ассистентов и набор сервисов Google. Grandis ориентирован на авторынки Европы, поэтому он получит только бензоэлектрическую силовую установку разных типов. Запуск серийного производства наладят на заводе Renault в Европе.

Источник: es.motor1.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 6
19.02.2025 
Фото:Mitsubishi
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mitsubishi Grandis

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв