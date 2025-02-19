Эксперт назвал условие для снижения цена на автомобили на первичном и вторичном рынках

Эксперт автоотрасли Тузов объяснил, почему цены на авторынке России не снизятся

Резкого снижения стоимости автомобилей на первичном и вторичном рынках России в этом году не ожидается. Если цены и снизятся, то незначительно, и только за счет различных маркетинговых акций от производителей. Таким мнением с «За рулем» поделился эксперт Алексей Тузов.

Мнение эксперта

Алескей Тузов, независимый эксперт транспортной отрасли

- Несмотря на укрепление рубля по отношению к доллару в феврале текущего года, предпосылок для снижения стоимости новых автомобилей на сегодняшний день нет. Такие примеры были в прошлом и позапрошлом году, когда курс валют стабилизировался, но на авторынке это не отразилось.

Тузов напомнил о ситуации с колебанием курса валют в октябре 2024 года, тогда доллар опустился ниже 96 рублей. И по итогам того же месяца новые автомобили прибавили в цене от 2% до 5% из-за индексации утилизационного сбора.

«Похожая ситуация в прошлом году была и на вторичном авторынке. При этом автомобили с пробегом за весь год дорожали быстрее, чем новые. Средняя цена авто с пробегом выросла на 13%, тогда как новых - в среднем на 5-6%. Соответственно, в текущем году не стоит ожидать резкого снижения стоимости автомобилей в обоих сегментах», – прогнозирует специалист.

Укрепление рубля в начале 2025 года связано в основном с высокой ключевой ставкой Центробанка, которая сдерживает спрос на импортные товары, а также с ростом цен на нефть.

«Автомобили могут снижаться в цене незначительно, с помощью скидок и специальных предложений от производителей. Основная причина в том, что дорогая стоимость денег предполагает дорогой факторинг, а долгое хранение стока авто влечет за собой существенные затраты», – резюмирует эксперт.

Ранее эксперт Максим Ракитин заявил, что ключевым фактором ценообразования на автомобильном рынке России является текущая геополитическая ситуация.