Смягчение наказания за оставление места ДТП: все за и против

Шкуматов: В законе нужна альтернатива лишению прав за оставление места аварии

В Госдуме обсуждается проект поправок в КоАП РФ, который предлагает смягчить наказание за оставление места ДТП в случае, если последствия происшествия незначительные. Инициатива нацелена на уменьшение жесткости наказания для водителей, не причинивших серьезного вреда, особенно в случаях, когда не было явных признаков аварии.

Несмотря на большое количество ДТП в России, проблема оставления места происшествия остается актуальной. В большинстве случаев это делают водители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также те, кто пытается избежать ответственности. Однако есть и ситуации, когда ущерб минимален, например, на парковках или в узких дворах, где водитель может даже не заметить факт того, что во время движения «притер» чужой автомобиль.

Однако такой водитель, как в примере выше, и водитель, который умышленно покинул место ДТП, будут нести равную ответственность в виде лишения прав на срок от года до полутора лет или административного ареста на срок до 15 суток.

Автор поправок Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил добавить к существующим мерам наказания административный штраф в размере 10 тысяч рублей или возможность лишения прав на срок менее одного года. По его мнению, это обеспечит более справедливое наказание, отличающее водителей, которые непреднамеренно покинули место ДТП, от тех, кто сделал это умышленно.

Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Это давно назревшая инициатива. Напомню, у нас ДТП считается малейший ущерб, даже на одну копейку. Например, открывая дверь, ваш пассажир слегка поцарапал соседнюю машину, а вы уехали, не заметив этого. По закону это было ДТП, надо было вызывать ГИБДД или оформлять европротокол. И за оставление места происшествия вам может грозить лишение прав от года или арест. Этим активно пользуются мошенники.

Машину специальным образом паркуют, например, у магазина, где есть камеры видеонаблюдения или видеорегистраторы. И просто ждут, пока кто-то приедет и неаккуратно откроет дверь или неаккуратно развернется – и уедет. И такие люди находятся, поверьте, порой очень сложно вообще понять, это вообще откуда был звук: ты кого-то задел или это ледышка под колесом хрустнула. Мошенники выходят на этих автовладельцев, показывают видеозапись, объясняют, что те виноваты и оставили место ДТП – и требуют, например, сто тысяч рублей. Очень многие откупаются, потому что все понимают, что альтернатива – это год лишения прав.

Известны случаи, когда профессиональные водители умоляли судей назначить им административный арест, потому что иначе они лишаются работы, их семьи становятся нищими. Но судья говорит: арест – это более тяжелое наказание, поэтому не могу вам его назначить. И профессиональный водитель, курьер, который кого-то царапнул на 100 рублей, лишается прав и работы на срок от года.

Знаете, что рекомендуют автоюристы в таких случаях? Если тебя поймали за оставление места ДТП, а у тебя хорошая водительская репутация, то нужно сесть за руль ночью, разогнаться до 250 км в час и сделать несколько кружков по МКАДу. Почему? Потому что в этом случае ты становишься злостным нарушителем, у тебя многократные превышения скорости. И суд может тебе назначить административный арест. И прав не будет лишать. Это же абсурд. Введение альтернативного наказания в виде штрафа могло бы исключить подобные ситуации.

Среди аргументов против этого законопроекта называют возможность, что люди, совершившие ДТП в состоянии алкогольного опьянения, будут сбегать с места происшествия в расчете понести в дальнейшем значительно более мягкое наказание, чем предусмотрено положениями статьи 12.8 Кодекса. Никакой логики в этом нет.

Пьяные в любом случае будут убегать, особенно «повторники», которые осознают, что их ждет очень жесткое наказание, плюс конфискация автомобиля. Такие люди будут и при действующих нормах делать все для того, чтобы скрыться с места ДТП – потому что у них на кону свобода и автомобиль. Но 99,9% привлеченных по статье 12.27 КоАП – это люди, которые приехали в тесный двор, разворачивались и кому-то чуть-чуть черкнули бампер и попали на камеры. И действующее законодательство просто лишает водительских прав, а зачастую и права на работу, миллионы россиян, которые причинили совершенно незначительный ущерб и готовы его возместить.