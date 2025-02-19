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Внедорожники и кроссоверы проверяют на прочность в условиях «холодных» тестов

Haval, Tank и Wey проходят испытания для адаптации к дорогам и условиям России

Зимние испытания автомобилей Haval, Tank и Wey продолжаются в РФ в условиях реальных российских дорог. Испытания стартовали в декабре 2024 года и закончатся в феврале текущего.

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Маршрут для «холодных» тестов протяженностью в 30 тыс. км проходит по улицам Москвы, Петербурга, Мурманска, Сургута и Нижнего Новгорода, а также на загородных трассах и горных участках. Всего разработано более 470 сценариев поведения автомобилей.

В настоящее время тестируются кроссоверы Haval H7, рамные внедорожники Haval H9, Tank 500 Urban, Tank 700, гибрид Wey 07. Представители производителя подчеркивают, что такие тесты необходимы для внедрения доработок по их итогам в автомобили для российского рынка.

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В частности, у автомобилей GWM есть полный набор подогревов, 4,5-литровый бачок омывающей жидкости, аккумулятор увеличенной емкости, пневматические упоры капота, омыватель камеры заднего вида. Кроме того, большинство моделей GWM получают аналоговые кнопки, а для некоторых внедорожников предусмотрена возможность установки фаркопа. Также все машины дополнительно обрабатываются антикоррозийными составами.

Источник: quto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:GWM
Количество просмотров 3
19.02.2025 
Фото:GWM
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