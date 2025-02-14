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В сегменте премиум авторынка РФ новый фаворит — эксперты объяснили смену лидера

Бренд Tank вытеснил Exeed из топ-10 на рынке РФ и стал лидером сегмента премиум

Китайский бренд Tank стал лидером премиум-сегмента на рынке России, вытеснив из топ-10 Exeed. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», согласно данным которого в январе 2025 года в РФ реализовано 1672 новых автомобиля Tank и 1658 экземпляров Exeed.

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В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» подчеркнули, что такие показатели стали возможными благодаря тому, что на протяжении двух лет присутствия марки в РФ Tank сформировал репутацию сильного и надежного бренда с широким выбором моделей.

«Подобный уровень комфорта, качества отделки интерьера, дизайна экстерьера, а также технологичности могут показать только некоторые бренды, которые не имеют официальной дилерской сети и являются электрическими или гибридными. Направление “электро” набирает обороты, но, как мы видим, пока проигрывает много очков привычным бензиновым моторам», – подчеркивают в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

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В частности, в декабре 2024 года стартовали продажи флагманского внедорожника Tank 700, а 10 февраля текущего года модельный ряд пополнился Tank 400. В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» убеждены, что у Tank высокие шансы сохранить и закрепить позицию лидера в премиум-сегменте.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Tank
Количество просмотров 15
14.02.2025 
Фото:Tank
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