Мы знаем, как выглядит интерьер салона нового кроссовера — его ждут в России

В Сеть слили шпионские снимки интерьера салона нового кроссовера Haval

Шпионские снимки салона нового кроссовера Haval появились в Сети. Фотографии модели под индексом H7, которая скоро появится на рынке Китая, опубликовали китайские СМИ.

Интерьер Haval H7

В России под таким обозначением представлена другая модель, еще в 2023 году сообщалось, что H7 (рестайлинговая версия кроссовера Xiaolong Max), в России будут продавать под названием Haval F8.

Haval H7

Судя по фотографиям, в интерьере Haval H7 почти полностью отсутствуют физические кнопки, за исключением клавиш на спицах руля и дверных панелях. Управление бортовыми функциями сосредоточено на крупном центральном дисплее, рядом с которым расположена компактная приборная панель.

Также на двухъярусной центральной консоли есть два подстаканника, беспроводная зарядка и места для хранения мелочей. Селектор трансмиссии, скорее всего, вынесли на рулевую колонку.

Haval H7

Из опубликованных ранее сертификационных документов известно, что габариты Haval H7 составят 4780х1895х1725 мм, а размер колесной базы 2810 мм. Новинку для рынка Китая оснастят гибридной силовой установкой из двигателя объемом 1,5 л и мощностью 116 л.с., а также литий-железо-фосфатной батареи с запасом хода на электротяге более 120 км. О других технических параметрах пока нет информации.

Haval H7

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Источник: autohome.com.cn