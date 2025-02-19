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На Кубани два человека пострадали из-за наезда...

Грузовик влетел в припаркованную легковушку: подробности аварии

На Кубани два человека пострадали из-за наезда ГАЗа на припаркованную иномарку

ДТП произошло 17 февраля около трех часов дня на 1291-м км трассы М-4 «Дон» в Кореновском районе.

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По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля ГАЗ съехал с трассы и столкнулся с припаркованным Kia Rio. Затем грузовик вылетел с дороги, наехал на металлическое дорожное ограждение и перевернулся.

В результате аварии 42-летний водитель легковой машины и его 53-летняя пассажирка пострадали. Они госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Ранее «За рулем» сообщал, подешевеют ли новые машины весной.

Источник: Госавтоинспекция Кубани

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 4
19.02.2025 
Фото:МВД Медиа
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