Грузовик влетел в припаркованную легковушку: подробности аварии
На Кубани два человека пострадали из-за наезда ГАЗа на припаркованную иномарку
ДТП произошло 17 февраля около трех часов дня на 1291-м км трассы М-4 «Дон» в Кореновском районе.
По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля ГАЗ съехал с трассы и столкнулся с припаркованным Kia Rio. Затем грузовик вылетел с дороги, наехал на металлическое дорожное ограждение и перевернулся.
В результате аварии 42-летний водитель легковой машины и его 53-летняя пассажирка пострадали. Они госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани.
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Источник: Госавтоинспекция Кубани
Фото:МВД Медиа
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19.02.2025
Фото:МВД Медиа
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