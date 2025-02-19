#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Логотип Lada
19 февраля
АВТОВАЗ запатентовал экзотическое название для нового автомобиля
Концерн АВТОВАЗ запатентовал название Lada...
KGM Torres
19 февраля
Известны сроки продаж корейских кроссоверов — автомобили уже получили ОТТС
На Автоторе в Калининграде наладят выпуск...
Интерьер Chery Tiggo 9
19 февраля
Флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге начнут...

Программы поддержки и субсидированные кредиты: названы причины роста авторынка

Эксперты автоотрасли назвали причину роста продаж на авторынке России в январе

Динамика роста продаж на авторынке России в текущем январе объясняется прежде всего эффектом низкой базы. Такое мнение выразил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Он напомнил, что в январе прошлого года у дилеров не было объема автомобилей, способного удовлетворить потребительский спрос на тот момент. В начале 2025 года ситуация другая: у дилеров имеются большие запасы машин и российских, и китайских брендов.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Где чаще всего устраивают засады инспекторы ДПС
«К тому же в январе все еще можно было купить машины по ценам, которые были до повышения утильсбора с 1 октября. Фактором роста также стали поддержки производителей, что позволяло приобретать машины с хорошими для потребителей скидками», – объясняет эксперт.

По мнению генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, больше половины роста продаж в январе обеспечил отечественный бренд Lada.

«Еще стоит выделить Haval, который за счет сбалансированной ценовой политики сохраняет хороший спрос, и Jetour, продолжающий устойчивый рост на рынке. В целом январь превзошел ожидания: многие марки сохранили программы поддержки продаж, что позитивно сказалось на спросе и поддержало активности дилеров, которые оптимизировали свои склады», – подчеркивает эксперт.

В свою очередь директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отмечает роль субсидированных кредитов от дистрибьюторов, речь идет о снижении процентной ставки для конечного потребителя за счет своей маржи.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм
«И эти программы являются основным драйвером продаж автомобилей в кредит. Уверен, что мы не увидели бы в январе показатель 89 тысяч без таких программ субсидирования», – подытожил специалист.

Напомним, эксперт Игорь Моржаретто спрогнозировал снижение цена на авторынке РФ на 20% при условии сохранения текущих экономических условий.

Источник: autostat.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / ArtPhoto_studio
Количество просмотров 18
19.02.2025 
Фото:freepik / ArtPhoto_studio
Поделиться:
Оцените материал:
0