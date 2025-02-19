Программы поддержки и субсидированные кредиты: названы причины роста авторынка

Эксперты автоотрасли назвали причину роста продаж на авторынке России в январе

Динамика роста продаж на авторынке России в текущем январе объясняется прежде всего эффектом низкой базы. Такое мнение выразил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Он напомнил, что в январе прошлого года у дилеров не было объема автомобилей, способного удовлетворить потребительский спрос на тот момент. В начале 2025 года ситуация другая: у дилеров имеются большие запасы машин и российских, и китайских брендов.

«К тому же в январе все еще можно было купить машины по ценам, которые были до повышения утильсбора с 1 октября. Фактором роста также стали поддержки производителей, что позволяло приобретать машины с хорошими для потребителей скидками», – объясняет эксперт.

По мнению генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, больше половины роста продаж в январе обеспечил отечественный бренд Lada.

«Еще стоит выделить Haval, который за счет сбалансированной ценовой политики сохраняет хороший спрос, и Jetour, продолжающий устойчивый рост на рынке. В целом январь превзошел ожидания: многие марки сохранили программы поддержки продаж, что позитивно сказалось на спросе и поддержало активности дилеров, которые оптимизировали свои склады», – подчеркивает эксперт.

В свою очередь директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отмечает роль субсидированных кредитов от дистрибьюторов, речь идет о снижении процентной ставки для конечного потребителя за счет своей маржи.

«И эти программы являются основным драйвером продаж автомобилей в кредит. Уверен, что мы не увидели бы в январе показатель 89 тысяч без таких программ субсидирования», – подытожил специалист.

Напомним, эксперт Игорь Моржаретто спрогнозировал снижение цена на авторынке РФ на 20% при условии сохранения текущих экономических условий.

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Источник: autostat.ru