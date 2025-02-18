Новая Гранта дешевле: в России продают 48-летний Москвич почти без пробега

В Амурской области продают Москвич-412 1977 г. в. за 1,2 млн рублей

В Амурской области в продаже появился раритетный седан Москвич-412 1977 г. в. с пробегом около пяти тысяч км. за 1,2 млн рублей.

Москвич 412

Машина окрашена в цвет «Золотое руно», соответствующая наклейка сохранена. Хромированные части, оптика, стекла, салон находятся в идеальном состоянии, по словам продавца. У автомобиля двухцветные колеса с белым ободом.

Предлагаемый экземпляр выделяет тот факт, что он выпущен в первый год начала серийной сборки на конвейере Ижевского автозавода.

Москвич 412

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Источник: Drom.ru