Кроссовер с брутальным дизайном и богатым оснащением — по цене дешевле «китайцев»
Наряду с подержанными Kia Sportage калининградской сборки в России продают новый Kia Sportage Ace, завезенный по параимпорту, по цене от 2,69 млн рублей.
За эти деньги с учетом льготного утильсбора, ЭПТС и СБКТС новый Kia Sportage Ace в максимальной комплектации готова привезти под заказ компания из Новосибирска. В оснащении заявлены панорамная крыша, камера кругового обзора, электропривод сидений и другие опции.
Кроссовер из наличия и с коммерческим утильсбором компания из Хабаровска предлагает за 3,249 млн рублей. Кожаный салон выдержан в черно-коричневых тонах, комплектация тоже богатая.
В Красноярске аналогичный Kia Sportage Ace продают за 3,449 млн рублей, а официальный дилер Kia в Иваново продает такой кроссовер без учета скидок и с гарантией на два года по цене от 3,733 млн рублей.
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Источник: avtonovostidnya.ru