Знакомый кроссовер Hyundai вернулся в Россию и стоит дешевле «китайцев»

В России появились в продаже новые кроссоверы Hyundai ix35 по цене от 2,5 млн рублей

Кроссовер Hyundai ix35 по-прежнему можно купить в России по альтернативным каналам, цены стартуют от 2,529 млн рублей.

Hyundai ix35

За столько новый Hyundai ix35 продает мультибрендовый дилер из Подмосковья.

Автомобиль предлагается в комплектации GLS Leading, в которую входят салон из экокожи, мультимедиа с крупным ЖК-дисплеем, круиз-контроль, камера заднего вида, мультируль и многое другое. Под капотом кроссовера 140-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра, 7-ступенчатый робот. Привод передний.

Hyundai ix35

Автосалон из Твери предлагает аналогичный ix35 за 2 900 000 рублей, а официальный дилер Hyundai из Владикавказа кроссовер с 2,0-литровым 160-сильным атмосферником и АКП6 продает за 2 550 000 рублей. В Стерлитамаке 160-сильный ix35 стоит 3 300 000 рублей, а 140-сильный в Екатеринбурге и Тюмени продают за 2 990 000 и 3 360 000 рублей соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.

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Источник: «Автоновости дня»