#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen отзывает несколько кроссоверов из-за серьезной проблемы
20 февраля
Volkswagen отзывает несколько кроссоверов из-за серьезной проблемы
Volkswagen в США отзывает Atlas и Atlas Cross...
Водителей через Госуслуги попросят продлить действие «автогражданки»
20 февраля
Водителей через Госуслуги попросят продлить действие «автогражданки»
Автовладельцев со второго полугодия начнут...
Hyundai ix35
20 февраля
Знакомый кроссовер Hyundai вернулся в Россию и стоит дешевле «китайцев»
В России появились в продаже новые кроссоверы...

Знакомый кроссовер Hyundai вернулся в Россию и стоит дешевле «китайцев»

В России появились в продаже новые кроссоверы Hyundai ix35 по цене от 2,5 млн рублей

Кроссовер Hyundai ix35 по-прежнему можно купить в России по альтернативным каналам, цены стартуют от 2,529 млн рублей.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Hyundai ix35
Hyundai ix35

Рекомендуем
4,9 секунды до 100 км/ч, запас хода — 1140 км: самые продвинутые авто Great Wall

За столько новый Hyundai ix35 продает мультибрендовый дилер из Подмосковья.

Автомобиль предлагается в комплектации GLS Leading, в которую входят салон из экокожи, мультимедиа с крупным ЖК-дисплеем, круиз-контроль, камера заднего вида, мультируль и многое другое. Под капотом кроссовера 140-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра, 7-ступенчатый робот. Привод передний.

Hyundai ix35
Hyundai ix35

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Автосалон из Твери предлагает аналогичный ix35 за 2 900 000 рублей, а официальный дилер Hyundai из Владикавказа кроссовер с 2,0-литровым 160-сильным атмосферником и АКП6 продает за 2 550 000 рублей. В Стерлитамаке 160-сильный ix35 стоит 3 300 000 рублей, а 140-сильный в Екатеринбурге и Тюмени продают за 2 990 000 и 3 360 000 рублей соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 14
20.02.2025 
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hyundai ix35

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв