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В России появился новый кроссовер Hyundai крупнее и мощнее Креты

Российский дилер привез из Китая кроссовер Hyundai ix35 по цене 3,3 млн рублей

В России, где Hyundai Creta и Tucson удерживают лидерство в сегменте компактных кроссоверов, появился новый Hyundai ix35. Да, тот самый, который с 2015 года был исключен из российской гаммы.

Hyundai ix35
Hyundai ix35
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В нашу страну ix35 попал в лице рестайлинговой версии второго поколения. Его предлагают за 3,3 млн рублей, что делает это предложение интересным, особенно на фоне растущих цен на новые автомобили.

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В сравнении с Creta (он же Solaris HC) ix35 заметно больше. Длина 4500 мм против 4300 мм у Creta, а колесная база – 2640 мм против 2590 мм. Это значит, что в ix35 больше места для пассажиров и багажа. При этом ix35 остается меньше Hyundai Tucson, который позиционируется как полноразмерный кроссовер.

Салон Hyundai ix35
Салон Hyundai ix35

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Hyundai ix35 построен на той же платформе, что и кроссовер Mufasa, который также продается в Китае. Он оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 160 л. с., работающим в паре с автоматической коробкой передач. Привод – передний. Важно отметить, что ix35 привезен не официальным дилером Hyundai, поэтому гарантия и сервисное обслуживание могут быть ограничены. На данный момент ix35 предлагается только у одного дилера, и не факт, что эта модель получит широкое распространение в России.

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Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 2
28.07.2024
Фото:Hyundai
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