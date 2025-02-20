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Техосмотр автомобилей в России подорожает — обсуждается законопроект

Водителям рассказали, на сколько в 2025 году подорожает процедура техосмотра

Стоимость технического осмотра транспортных средств может вырасти в 2025 году сразу на 50%, соответствующий законопроект обсуждается в Правительстве РФ, инициатором выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

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Причина роста цен на ТО

В настоящее время в России проходит масштабная налоговая реформа, техосмотр исключили из перечня услуг, с которых не берут НДС, поэтому в его стоимость включат этот налог. ФАС обнародовала проект приказа с указанием новых минимальных значений стоимости процедуры, цены значительно отличаются от текущих.

На сколько ТО станет дороже

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В проекте приказа ФАС заложено подорожание техосмотра на 64%, в настоящее время минимальная цена услуги для легковых автомобилей составляет 913 рублей. В случае одобрения документа цена увеличится до 1503 рублей.

Кто обязан проходить ТО

Владельцы легковых автомобилей обязаны проходить техосмотр: при постановке на учет и перерегистрации транспортного средства возрастом старше четырех лет, а также при внесении каких-либо изменений в конструкцию автомобиля.

Источник: auto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 9
20.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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