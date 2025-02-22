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Глава автоконцерна назвал инженеров самым ценным активом предприятия

Глава BYD Ван Чуаньфу: Автопром Китая опередил весь мир на несколько лет

Автомобили на новых источниках энергии, включая NEV, гибриды и электрокары от китайского автопрома, опережают разработки всего остального мира на три-пять лет.

Об этом заявил председатель правления автоконцерна BYD Ван Чуаньфу в интервью государственной телерадиокомпании CCTV.

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«У нас 110 тысяч инженеров, и это самый ценный актив BYD», – с гордостью заявил топ-менеджер.

Он выразил уверенность, что китайские электромобили и гибриды превосходят потенциальных конкурентов из Европы и США не только по уровню технологической проработки, но и с точки зрения организации производственных цепочек. При этом Ван Чуаньфу подчеркнул, что все могут по достоинству оценить эти высококачественные продукты, но для этого мир должен быть более открытым.

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Примечательно, что это заявление прозвучало на фоне действующих в Европе и США повышенных тарифов на ввоз электромобильной техники. А в европейские суды поданы иски автопроизводителей, пытающихся оспорить доппошлины. Решение администрации Вашингтона о надбавке в 10% на товары из Китая может стать причиной нового витка торговой войны. В то же время глава концерна Ford Джим Фарли заявил, что американским автопроизводителям нужен доступ к технологиям Китая в области производства аккумуляторов.

Источник: cnevpost.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
22.02.2025 
Фото:Wikimedia
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