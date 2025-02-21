#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Renault может вернуться в Россию
21 февраля
Renault может вернуться в Россию
Глава Renault Лука де Мео: Компания не...
Мантуров рассказал, какие автобренды смогут вернуться в Россию
21 февраля
Мантуров рассказал, какие автобренды смогут вернуться в Россию
Вице-премьер Мантуров: Смогут вернуться те...
Первый автомобиль бренда Tenet
21 февраля
Стала известна дата старта производства автомобилей нового отечественного бренда
Глава Калужской области Шапша показал на фото...

Стала известна дата старта производства автомобилей нового отечественного бренда

Глава Калужской области Шапша показал на фото первый автомобиль бренда Tenet

Серийное производство автомобилей новой российской марки Tenet начнется в начале второго квартала. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Первый автомобиль бренда Tenet представили губернатору Калужской области Владиславу Шапше председатель совета директоров «АГР Холдинг» Андрей Павлович и председатель совета директоров компании Defetoo г-н Син, подписавшие соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей нового российского бренда Tenet.
Первый автомобиль бренда Tenet представили губернатору Калужской области Владиславу Шапше председатель совета директоров «АГР Холдинг» Андрей Павлович и председатель совета директоров компании Defetoo г-н Син, подписавшие соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей нового российского бренда Tenet.
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
199 л.с., 8-ступенчатая АКП и 92-й бензин: тестируем семейный кроссовер
«"АГР Холдинг" и Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству в Калуге новых российских автомобилей Tenet», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Шапша также опубликовал фотографию автомобиля Tenet. Губернатор подчеркнул, что в настоящее время идут подготовительные работы к запуску производства. Планируется поэтапная сборка, от крупноузловой до производства полного цикла. Руководство бренда запланировало начать серийный выпуск машин уже во втором квартале текущего года.

Первый автомобиль бренда Tenet
Первый автомобиль бренда Tenet

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

По словам Шапши, данный проект является хорошим примером успешной кооперации отечественных и иностранных партнеров. Глава региона подчеркнул, что для Калужской области это значимый проект в части развития экономики, роста объемов промпроизводства, и новых налоговых поступлений в бюджет.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: t.me/Shapsha_VV

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Telegram / Владислав Шапша
Количество просмотров 9
21.02.2025 
Фото:Telegram / Владислав Шапша
Поделиться:
Оцените материал:
0