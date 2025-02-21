Стала известна дата старта производства автомобилей нового отечественного бренда

Глава Калужской области Шапша показал на фото первый автомобиль бренда Tenet

Серийное производство автомобилей новой российской марки Tenet начнется в начале второго квартала. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Первый автомобиль бренда Tenet представили губернатору Калужской области Владиславу Шапше председатель совета директоров «АГР Холдинг» Андрей Павлович и председатель совета директоров компании Defetoo г-н Син, подписавшие соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей нового российского бренда Tenet.

« " АГР Холдинг " и Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству в Калуге новых российских автомобилей Tenet», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Шапша также опубликовал фотографию автомобиля Tenet. Губернатор подчеркнул, что в настоящее время идут подготовительные работы к запуску производства. Планируется поэтапная сборка, от крупноузловой до производства полного цикла. Руководство бренда запланировало начать серийный выпуск машин уже во втором квартале текущего года.

Первый автомобиль бренда Tenet

По словам Шапши, данный проект является хорошим примером успешной кооперации отечественных и иностранных партнеров. Глава региона подчеркнул, что для Калужской области это значимый проект в части развития экономики, роста объемов промпроизводства, и новых налоговых поступлений в бюджет.

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Источник: t.me/Shapsha_VV