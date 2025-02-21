Порядка 2000 сотрудников двух немецких автозаводов грозит сокращение

Компания Porsche решила продлить регистрацию товарного знака в России на 10 лет

Руководство автопроизводителя Porsche намерено продлить регистрацию товарного знака в России. Такое решение в концерне приняли по итогам переговоров между США и РФ, несмотря на колоссальные убытки, компания планирует остаться на российском рынке до 23 октября 2035 года.

Заводы бренда в Штутгарте и Вайсахе планируют сократить порядка 2000 работников. Срочные трудовые договора с персоналом компания перестала продлевать еще с 2024 года.

«Все из-за внушительного сокращения продаж автомобилей в России и Китае. Например, у ООО «Порше Руссланд» в 2023-м прибыль ушла в минус на 690 млн. рублей, а у ООО «Порше Центр Москва» – минус 82 млн. рублей», – сообщают резиденты.

Компания Porsche в 2022 году закрыла 26 дилерских центров в 20 городах России. Особой популярностью у россиян пользовался Porsche Cayenne, сейчас автомобили этого бренда завозят в нашу страну только по параллельному импорту.

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Источник: transport-news