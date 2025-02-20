Более 6 тысяч рабочих крупнейшего автозавода могут сократить из-за кризиса

Nissan намерен закрыть самый крупный завод в Европе с почти 40-летней историей

Японский производитель Nissan находится в отчаянном положении из-за того, что за последний год потерял 94% прибыли. На этом фоне руководство предпринимает жесткие меры по оптимизации расходов.

С большой долей вероятности крупнейший завод марки в Европе в британском Сандерленде закроют.

Предприятие функционирует почти 40 лет, начиная с 1986 года, и на нем трудится более 6 тысяч человек. Руководство Nissan уже объявило о сокращении 6,5 тыс. рабочих мест по всему миру. Если предприятие в Британии закроется, это будет серьезным ударом по европейскому автопрому.

Несмотря на сложности и финансовые трудности, в компании планируют выпуск новых автомобилей. Уже совсем скоро состоится дебют нового электромобиля Leaf и модернизированного Micra – аналога Renault 5. Вопрос, успеет ли автопроизводитель выйти из кризиса, прежде чем заводы начнут массово закрываться, остается открытым.

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Источник: 32cars.ru