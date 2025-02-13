Этот новый надежный японский седан предлагают дешевле Москвича 6

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В России начались продажи новых седанов Nissan Altima по цене от 2,8 млн рублей

В России стартовали продажи нового среднеразмерного седана Nissan Altima, который производится с 2018 года на совместном предприятии Nissan-Dongfeng и внешне напоминает популярный Volkswagen Arteon.

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Nissan Altima
Nissan Altima

Пока автомобили доступны исключительно под заказ, а цены на одном из классифайдов начинаются от 2 840 000 рублей.

Для сравнения, седан Москвич 6, который находится классом ниже Altima, в комплектации «Бизнес» дороже – 2 976 000 рублей.

Седан Nissan Altima в минимальной комплектации XL-Upr можно заказать у компании из Владивостока по цене 2 840 000 рублей.

В эту сумму уже включены все сборы и ЭПТС. В оснащении автомобиля: черно-бежевый кожаный салон, медиасистема с крупным сенсорным дисплеем, кнопка запуска двигателя, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора с парктрониками, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша и многое другое.

Nissan Altima
Nissan Altima

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Такой же седан с однотонным черным салоном обойдется в 2 945 000 рублей у той же компании, а другая фирма из Владивостока предлагает его за 2 936 000 рублей.

Все Nissan Altima, предлагаемые на российском рынке, переднеприводные и оснащены 2-литровым бензиновым мотором, мощностью 156 л.с., который агрегатируется вариатором. Расход топлива – около 7 литров на 100 км пути.

Напомним также, что сделка о слиянии Nissan и Honda не совершилась, компании не смогли договориться по ключевым вопросам. Кроме того, что руководству Nissan не понравился статус дочерней структуры, возникли и другие разногласия. Между тем дела у Nissan плачевные: по итогам 2024 года его доход сократился на рекордные 70%.

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Nissan
Количество просмотров 13
13.02.2025 
Фото:Nissan
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