Гордость по-японски: как концерн лишился шанса стать частью мирового конгломерата

Выяснилось, из-за чего Nissan и Honda не заключили контракт века на $60 млрд

Непримиримые обстоятельства из-за упрямства и гордыни топ-менеджмента Nissan стали причиной срыва многомиллиардной сделки с Honda. Об этом пишут зарубежные таблоиды со ссылкой на свои источники.

Планировалось, что два крупнейших автоконцерна создадут единый концерн с капитализацией 60 млрд долларов и суммарным объемом выпуска 7,5 млн автомобилей в год. Но в начале февраля стало известно, что интеграции не будет, а меморандум о намерениях расторгнут.

Отмечалось, что Nissan не понравился статус дочерней компании Honda, но есть еще и другие разногласия. По итогам 2024 года доход Nissan сократился на рекордные 70%, а объемы производства снизились почти на 10%. В руководстве Honda посоветовали будущим партнерам закрыть убыточные заводы и сократить персонал. По словам инсайдеров, в Nissan потребовали равного статуса, несмотря на крайне сложное положение.

«Проблема – в руководителях Nissan. Они явно переоценили положение компании, ценность своего бренда и способность выйти из кризиса», – утверждают источники.

Окончательный разлад произошел после того, как Nissan в категоричной форме отказался стать «дочкой» Honda. В руководстве обеих компаний отказались прокомментировать информацию.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: reuters.com