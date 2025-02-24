Москва и МО вводят аттестацию таксистов: что нужно знать водителям

«Коммерсант»: с 1 марта таксистов обяжут пройти тестирование на знание города

С 1 марта в Москве и Подмосковье вводят обязательную аттестацию таксистов на знание города, оказания первой помощи и правил перевозки багажа.

Эта процедуру, пока добровольную, уже прошли 65,9 тыс. водителей из 150 тысяч зарегистрированных, причем 80% из них сдали тест с первого раза.

При аттестации необходимо ответить на 10 из 300 вопросов, включая вопросы о поведении в стрессовых ситуациях. Не прошедших процедуру таксистов с 1 марта отключат от заказов, других санкций пока нет, хотя область уже согласовала с Москвой штрафы в размере 5 тыс. руб. для водителей такси за езду без аттестации.

Но для этого потребуется внести изменения в региональные КоАП. Известно также, что Минтранс прорабатывает такие изменения на федеральном уровне.

Тестирование можно пройти в пяти центрах или онлайн. При этом сдать «за того парня» не получится, водителей идентифицируют в несколько этапов, в том числе через городскую систему аналитики такси КИС АРТ, где регистрация возможна лишь через портал госуслуг.

Но даже если кому-то удастся смухлевать с аттестацией, это рано или поздно проявится: после трех жалоб от пассажиров на незнание города агрегатор лишит водителя аттестации, и ее придется уже проходить офлайн.

По мнению экспертов, система аттестации таксистов необходима для повышения качества обслуживания пассажиров. При этом отмечается, что в регионах пока рано внедрять такую практику, сначала нужно посмотреть, как это пройдет в Москве и области, где процесс был поэтапным и продуманным.

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Источник: «Коммерсант»