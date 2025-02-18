Таксистам могут запретить поднимать цены за проезд этой категории граждан

В Госдуме хотят ограничить стоимость поездки в такси для пассажиров с детьми

Водителям такси нужно запретить повышать цены за проезд для пассажиров с детьми более чем на 5%, а также обязать перевозчиков установить в 50% таксопарка детские удерживающие устройства. С такой инициативой выступила группа депутатов от партии ЛДПР во главе с с лидером Леонидом Слуцким. Соответствующий законопроект доступен в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается обязать перевозчиков такси обеспечить не менее 50% транспортных средств, которые используются в качестве легкового такси, детскими удерживающими устройствами, а также ввести ограничения на увеличение тарифа на перевозку легковым такси более чем на 5% от его стоимости в случае, если фрахтователю требуется наличие детского удерживающего устройства», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

По словам парламентариев, в настоящее время фиксируется повышение стоимости перевозок легкового такси до 50% от стоимости самой перевозки, если фрахтователь указывает на необходимость наличия детского удерживающего устройства. Это приводит к снижению доступности услуг легкового такси, так как большинство машин таксопарков не оборудованы этими устройствами. В итоге положение семейных пассажиров ухудшается по сравнению с другими категориями пользователей такси.

Данный законопроект призван обеспечить доступность перевозок легковым такси для пассажиров с детьми, которым для поездок требуется наличие детского удерживающего устройства, а также урегулирует стоимость таких перевозок, убеждены в Госдуме.

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Источник: ria.ru