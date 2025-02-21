На бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье начнут выпуск новых автомобилей

В России может появиться новый автобренд Esteo — 3 модели уже получили ОТТС

Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на выпуск трех моделей под новым брендом Esteo. Новинки будут базироваться на платформе премиальных кроссоверов Exeed.

Новый бренд представляет компания «Эстео Рус», модель 33T построят на базе компактного кроссовера, 51M– среднеразмерный автомобиль, а T41 будут выпускать в кузове кросс-купе. В их основе – модели Exeed LX, TXL и RX соответственно.

Младшую модель оснастят двигателем объемом 1,6 л мощностью 150 л.с. с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Средняя версия получит два варианта силовых установок: мотор объемом 1,6 л мощностью 194 л.с. или двигатель объемом 2,0 л мощностью 197 л.с. Топовую модель оснастят двигателем объемом 2,0 л мощностью 197 л.с. и 249 л.с.

Цены на новые Esteo будут в диапазоне премиальных моделей бренда. Для сравнения, цены на базовые версии аналогичных моделей Exeed варьируются от 3,04 до 5,49 млн рублей.

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Источник: cenyavto.com